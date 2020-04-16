Екатерина Андреева предупредила об использующих ее образ мошенниках

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала, что в сети активизировались мошенники, которые используют монтаж кадров из новостей с ее участием. Об этом Андреева предупредила на своей странице в Instagram.

По сообщениям мошенников, каждый россиянин якобы может получить до 300 тыс. руб. из несуществующего Официального компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств. Для этого, по словам злоумышленников, необходимо лишь ввести на специальном сайте данные банковской карты.

Телеведущая рекомендовала подписчикам быть осторожными.

Ранее в МВД рассказали о росте мошенничества в сети за первые три месяца текущего года на 84% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 года на фоне пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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