В Москве в четверг ожидается до +7°С

В Москве в четверг, 16 апреля, ожидается до +7°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +5 до +7°C. Ожидается облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

Ночью температура опустится до 0...+2°C. Сохранится облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер изменит направление на северо-западное, западное, его скорость сохранится.

Атмосферное давление днем и ночь составит 729 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.