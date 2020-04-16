Число жертв коронавируса в США превысило 28 тысяч человек
Более 28 тысяч человек скончались после заражения коронавиурсом нового типа в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
За все время пандемии на территории США было подтверждено 636 350 случая заражения коронавирусом, из них 28 326 – с летальным исходом.
На данный момент США находятся на первом месте в мире по числу инфицированных и по числу умерших от коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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