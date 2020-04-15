В Минздраве рассказали, когда в Москве снизится число новых случаев заражения COVID-19
В Минздраве рассказали, когда в Москве снизится число новых зараженных коронавирусом COVID-19 граждан. Об этом в эфире телеканала «Доктор» заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Он отметил, что «переломным» станет период конца апреля — начала мая.
По словам представителя Минздрава, в этот период Москва должна «ступить на плато», которое обеспечит стабилизацию и последующее снижение числа новых случаев заражения в июне — июле.
Брико подчеркнул, что такой прогноз будет реальным при соблюдении гражданами всех мер безопасности и профилактики заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Прогулки с детьми нарушают режим самоизоляции
— В Москве за сутки выписано две тысячи протоколов за нарушение самоизоляции