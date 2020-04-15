Один человек погиб при взрыве во львовской больнице
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На территории одной из больниц в украинском Львове произошел взрыв, в результате погиб как минимум один человек, сообщает агентство УНИАН.
По данным агентства, взрыв произошел в 16.15 по местному времени. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Количество пострадавших уточняется.
Причины взрыва также устанавливаются правоохранителями. Дальнейшего возгорания помещения не произошло.
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