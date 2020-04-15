В РФ возбуждено первое уголовное дело против иноагента из-за фейка о COVID-19

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении иностранного агента — организации «Русь сидящая»* за публикацию недостоверного материала о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT.

По данным следствия, 9 апреля организация разместила на своем сайте сообщение о том, что 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области якобы заразились коронавирусом.

Уголовное дело возбуждено по статье 207.1 УК России.

В настоящее время по факту произошедшего продолжается расследование.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

*Организация «Русь сидящая» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ.

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