Московских полицейских не накажут за образование очередей в метро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полицейских, которые организовали 15 апреля очередь при проверке пропусков на входе в метро и подвергли граждан риску заражения коронавирусом, не будут наказывать, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В настоящее время они (наказания) никак не оговариваются и не предусматриваются», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники московской полиции проверяют наличие разрешений для поездок у всех желающих войти в метро, подвергая их риску заражения. Они просят предъявить паспорт в открытом виде, а также сам пропуск. С помощью планшетов они уточняют достоверность цифрового кода. Из-за этого на входах в подземку образовались длинные очереди, где соблюдать дистанцию в 1,5 метра оказалось невозможно.

С 15 апреля в Москве и Московской области начал действовать пропускной режим. Специальные разрешения нужны всем жителям регионов для передвижения на личном или общественном транспорте. Получить пропуск можно на сайте mos.ru, через СМС или единую справочную службу.

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