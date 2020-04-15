На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что данные средства потратят на технические приспособления и оборудование для дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому.
В общей сложности закупят 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков.
По последним данным, в Мурманской области зафиксировано 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.
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