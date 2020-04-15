В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
«Всем нарушителям оформлены штрафы, их общая сумма составила более 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что перед началом обязательного карантина для заболевшего он обязан дать согласие на получение специального смартфона, который контролирует перемещения пациента.
«Телефонный аппарат предоставляется правительством Москвы бесплатно, и отказ в его получении и последующем использовании будет основанием для перевода на принудительное лечение гражданина в обсерватор», — цитирует пресс-служба слова начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.
Все нарушители в настоящее время находятся в инфекционных блоках столичных больниц. После окончания лечения они смогут вернуться домой.
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