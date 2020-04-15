В Израиле число зараженных коронавирусом выросло до 12,2 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/257/13010257/2020-03-16T154125Z_137532769_RC23LF9W400M_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ISRAEL-PATROL-pic905-895x505-69430.jpg">

В Израиле число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 12,2 тысяч, скончались от инфекции 126 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что за минувшие сутки умерли девять пациентов.

В тяжелом состоянии находятся 176 человек, на искусственной вентиляции легких — 132.

2309 пациентов вылечились от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2 млн случаев заражения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных COVID-19 на Украине достигло 3 764 человек

— Число зараженных коронавирусом в России возросло на 3388