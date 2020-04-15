В России проведено свыше 1,5 млн лабораторных исследований на COVID-19

По состоянию на 14 апреля в России проведено свыше 1 517 992 лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За последние сутки проведены 91,9 тысячи тестов на коронавирус.

В настоящее время под медицинским наблюдением в стране находятся 130 137 человек.

Организовано меднаблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлена 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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