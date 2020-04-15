Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн.
По данным на 8.30 мск, общее число случаев составляет 2 000 066 человек.
Число погибших пациентов — 126 754, вылечились — 484 597 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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