Власти Японии арендовали более 1000 отелей для граждан с симптомами COVID-19

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Правительство Японии арендовало по всей стране более тысячи гостиниц и других объектов для перевода туда пациентов с легкими симптомами коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны Кадзуеси Акаба.

По его словам, в арендованных объектах можно разместить более 150 тысяч пациентов.

Данные меры приняты, чтобы высвободить в больничных стационарах места для тяжелобольных.

По последним данным, в Японии зафиксировано 8,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами стали свыше 170 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.