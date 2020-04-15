Власти Японии арендовали более 1000 отелей для граждан с симптомами COVID-19
Правительство Японии арендовало по всей стране более тысячи гостиниц и других объектов для перевода туда пациентов с легкими симптомами коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны Кадзуеси Акаба.
По его словам, в арендованных объектах можно разместить более 150 тысяч пациентов.
Данные меры приняты, чтобы высвободить в больничных стационарах места для тяжелобольных.
По последним данным, в Японии зафиксировано 8,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами стали свыше 170 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.