В Нью-Йорк прибыл спецрейс из Москвы с гражданами США

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Самолет компании «Аэрофлот», на борту которого находятся американцы, которые пожелали вернуться из России в Соединенные Штаты, прибыл из Москвы в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущий аналогичный рейс прибыл в Нью-Йорк 7 апреля.

Ранее сообщалось, что рейс с россиянами, которые хотят вернуться на родину из США, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург 14 апреля в 19.20 по местному времени. Из Санкт-Петербурга самолет отправится в Москву.

В настоящее время страны организуют вывозные рейсы, чтобы вернуть домой граждан на фоне пандемии коронавируса.

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