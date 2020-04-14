Рошаль попросил СК прекратить проверку больницы в Уфе

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Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал Следственный комитет России остановить проверку в клинической больнице имени Куватова в Уфе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу палаты.

Он также отметил, что главврач больницы долгое время находится в потенциальном очаге инфекции вместе со всеми пациентами и персоналом, там самым подвергая собственное здоровье опасности.

«Как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления?», — отметил Рошаль в своем заявлении.

До этого стало известно, что СК РФ проводит проверку фейковой видеозаписи о побеге руководства уфимской больницы из-за коронавируса нового типа.

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