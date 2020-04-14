В Италии зафиксировали лучший за месяц показатель по числу заразившихся COVID-19

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В Италии за последние 24 часа обнаружили 675 зараженных коронавирусной инфекцией. Глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли признал этот показатель лучшим более чем за месяц, пишет La Stampa.

По его словам, впервые с 13 марта число новых случаев заражения упало ниже трех тысяч. На сегодняшний день инфицированы всего 104 291 человек.

Однако смертность от коронавируса продолжает увеличиваться. За сутки от вируса умерли 602 человека. Всего число летальных случаев превысило 21 тыс. Число выздоровевших выросло до 37 130 (+1695 за сутки).

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