Историк МГУ удивилась решению Госдумы изменить дату окончания Второй мировой войны

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Доцент исторического факультета МГУ Татьяна Тимофеева удивилась переносу со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.

В беседе с «Газетой.Ru» она призналась, что не поняла мотивов такого решения.

«2 сентября – признанная дата в мировой науке, связанная с конкретным событием, поэтому я совершенно не понимаю целесообразности, разумности и срочности этого переноса. Давайте тогда на 10 мая перенесем День Победы», — сказала историк.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об учреждении дня воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны». Согласно закону, в России также упраздняется памятная дата 2 сентября.

Основанием для такого решения стал указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.

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