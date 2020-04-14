Протоиерей Смирнов объяснил свой совет россиянам «попросить милостыньку»
Протоиерей Димитрий Смирнов объяснил свои слова о необходимости попросить милостыню малоимущим россиянам сообщает телеканал 360.
Ранее Смирнов в эфире канала «Союз» предложил россиянам, столкнувшимся с финансовыми трудностями в кризис, просить милостыню: «А можно и милостыньку попросить. Попросить не $800 до следующего месяца, а горсточку крупы».
Комментируя высказывание. Смирнов сказал, что у журналистов не развито чувство юмора, они делают «продукт, над которым нужно всем улыбаться», который после «выдают за заявление».
«Нет ни ума, ни чувства юмора», — посетовал на журналистов Смирнов.
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