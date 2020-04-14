Названа дата вывозного рейса Бангкок — Владивосток

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Граждан России собираются вывезти из таиландского Бангкока уже на этой неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление авиакомпании-перевозчика.

Рейс Бангкок-Владивосток запланирован на субботу, 18 апреля. Точное время отправления станет известно после согласования с оперативным штабом.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 450 тыс. пациентов, умерли — 120 899.

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