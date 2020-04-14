В Госдуме заявили о необходимости изменить дату окончания Второй мировой войны в учебниках

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал на необходимость внесения изменений в школьные учебники истории после учреждения дня воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны».

Таким образом депутат ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru». При этом он добавил, что вопрос корректировки учебников в Думе пока не обсуждался.

«Конечно, необходимость такая есть, но вопрос этот на обсуждении пока не стоял. 2 сентября – это была, прежде всего, памятная дата. 3 сентября – это именно день воинской славы. Это, безусловно, усиливает роль нашего народа в победе над милитаристской Японией. Для обсуждения закона привлекались представители военно-исторического сообщества, представители Минобороны, различные эксперты. Это не просто так, был серьезный мозговой штурм, прежде чем мы выработали такие подходы», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат также заверил, что установление нового торжественного дня не вступает в противоречие с тем, что 3 сентября в России считается памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.

«Здесь абсолютно никакого противоречия нет. Это очень серьезное различие двух дат. Сопоставлять и сравнивать эти даты совершенно некорректно, я считаю», — заключил Швыткин.

Ранее Госдума приняла закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат, согласно которым определила новую дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября.

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