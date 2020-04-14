Пожар близ Чернобыльской АЭС потушили

<img src="//img.gazeta.ru/files3/379/13038379/upload-AP_20096745547910-pic905-895x505-5342.jpg">

Пожар близ зоны отчуждения Чернобыльской АЭС потушили. Об этом врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, очень помог дождь, который пошел спустя 11 дней пожара.

«Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, — в целом в норме», — написал Фирсов.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спустя одиннадцать дней пожара вблизи Чернобыльской АЭС пошел дождь

— «На пороге катастрофы»: к чему приведет пожар в Чернобыле

— В Чернобыле огонь подошел вплотную к хранилищам с радиоактивными отходами