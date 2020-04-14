Токаев заявил об успехе в борьбе с неконтролируемым распространением COVID-19
Своевременные меры по противодействию пандемии коронавируса нового типа позволили Казахстану предотвратить неконтролируемое распространение вируса, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита лидеров стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает его пресс-служба в Twitter.
По словам Токаева, Казахстану удалось сохранить стабильность в обществе и деловую активность в условиях пандемии.
По последним данным, в Казахстане зарегистрирован 1091 случай заражения коронавирусом, из них 14 — с летальным исходом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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