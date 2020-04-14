Инфекционист назвал жесткий карантин опасным
Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров уверен, что жесткий карантин может быть опасен. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он отметил, что в России пока «не перегибают палку».
«В жестком карантине мы можем наскочить на ситуацию, когда лекарство станет ядовитее, чем сама болезнь», — сказал эксперт.
Тем не менее, Никифоров не пояснил, чем может быть обусловлен подобный негативный эффект.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.
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