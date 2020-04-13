Саратовским девятиклассникам во время дистанционного урока включили порно
Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом в средней школе №95, где во время дистанционного урока русского языка, литературы и математики кто-то включал видеозаписи порнографического характера, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева.
Ранее местные СМИ писали, что на прошлой неделе во время онлайн-урока через сервис видеоконференцсвязи Zoom кто-то периодически включал порно и срывал уроки.
После этого в школе было инициировано служебное расследование. В настоящее время правоохранители пока не смогли установить вину участников урока или компьютерного вируса.
«Руководству школы рекомендовано использовать для дистанционных уроков другое программное обеспечение, где нет возможности включения в общий видеочат», — уточнила Плющева.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В городе По мужчина «изолировался» в магазине, где пил алкоголь и смотрел порно
— В Москве школьники сбежали из дома, устав от карантина
— Школьники Псковской области досрочно выходят на каникулы из-за коронавируса