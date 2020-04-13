Главврача смоленской районной больницы уволили «за низкую эффективность»
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главврача центральной больницы Вяземского района «из-за низкой эффективности» работы, сообщает «Интерфакс».
Островский призвал воспринимать это увольнение как сигнал руководителям других районных больниц.
Стоит отметить, что увольнение последовало после того, как у 86 человек, проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе, заподозрили коронавирусную инфекцию. Ранее в доме престарелых в Вязьме COVID-19 заразился один из сотрудников.
Кроме того, губернатор отправил в отставку первого замглавы Кристину Рябкову, которая была во время карантинных мер в отпуске в Египте.
В настоящее время в России инфицированы более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов, а умерли — 148.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирус предварительно выявили у 86 человек в доме престарелых
— В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
— Скрывшая поездку в Испанию инфекционист отказалась считать себя виноватой