Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

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Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что у 22% болезнь протекает в форме внебольничных пневмоний, у 25% — в форме ОРВИ.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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