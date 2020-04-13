Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — сказала Попова.
Также глава Роспотребнадзора добавила, что у 22% болезнь протекает в форме внебольничных пневмоний, у 25% — в форме ОРВИ.
В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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