В Москве выдали уже порядка 1,8 миллиона цифровых пропусков

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Около 1,8 млн москвичей уже получили цифровые пропуска, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра правительства города Эдуарда Лысенко.

Лысенко добавил, что около 90% пропусков оформляются для работы. Также министр подчеркнул, что несмотря на заявительный характер пропусков, все данные будут проверены в ближайшее время.

С 15 апреля москвичи обязаны иметь цифровые пропуска для передвижения по городу на общественном или личном транспорте.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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