В Москве выдали уже порядка 1,8 миллиона цифровых пропусков
Около 1,8 млн москвичей уже получили цифровые пропуска, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра правительства города Эдуарда Лысенко.
Лысенко добавил, что около 90% пропусков оформляются для работы. Также министр подчеркнул, что несмотря на заявительный характер пропусков, все данные будут проверены в ближайшее время.
С 15 апреля москвичи обязаны иметь цифровые пропуска для передвижения по городу на общественном или личном транспорте.
В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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