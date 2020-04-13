Борис Джонсон вылечился от коронавируса

Результат теста на коронавирус у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перед выпиской из больницы оказался отрицательным, сообщает Sky News.

В настоящее время Джонсон пока не приступил к исполнению обязанностей главы правительства и находится в своей загородной резиденции Чекерс, его замещает министр иностранных дел королевства Доминик Рааб. Состояние здоровья премьера удовлетворительное.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.

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