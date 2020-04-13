Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-2019

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В России за сутки выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом в 62 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидером с большим отрывом снова стала столица, где за день нашли 1335 пациентов с COVID-2019, затем идет Подмосковье — 495 случаев, Санкт-Петербург — 121, Тверская область — 44, Краснодарский край — 41 и Нижегородская область — 30.

В Ростовской области, Красноярском крае и Республике Башкортостан выявили 26, 25 и 23 случая соответственно. В Оренбургской области нашли 20 человек с коронавирусом, в Рязанской — 18, в Пензенской — 17.

По 16 новых случаев нашли в Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Республике Мордовия. По 15 — в Курской и Кировской областях, в Кабардино-Балкарской Республике и Чувашской Республике.

В Тюменской области и Хабаровском крае найдены по 14 заболевших, во Владимирской области — 13, в Ставрополье — 12, В Воронежской и Тульской областях, а также Республике Татарстан — по 11.

Менее 10 случаев заражения выявлено еще в 35 регионах России.

Всего в стране зафиксировано 18 328 случаев c COVID-2019, 148 человек умерли, 1 470 вылечились.

Ранее академик РАН спрогнозировал, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля.