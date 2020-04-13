Начался трансфер россиян из Черногории в Россию

В Черногории начались сбор и доставка в аэропорт Подгорицы российских граждан для вывоза в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ.

Предполагается, что российский самолет должен вылететь из Подгорицы в Москву в 15.30 (16.30 мск).

Точное число пассажиров будет известно после окончания регистрации.

По данным посольства, 18-21 марта из Черногории семью авиарейсами были возвращены на родину 1344 россиянина из около 1,8 тысячи оставшихся в стране.

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