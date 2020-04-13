Источник: аэробус рейса Екатеринбург — Москва вернулся в аэропорт из-за задымления
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Пассажирский лайнер рейса Екатеринбург — Москва после вылета вернулся в аэропорт и совершил экстренную посадку из-за технических проблем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его словам, через несколько минут после вылета командир доложил о задымлении в кабине и запросил экстренный возврат на аэродром.
Самолет уже совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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