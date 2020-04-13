Источник: аэробус рейса Екатеринбург — Москва вернулся в аэропорт из-за задымления

<img src="//img.gazeta.ru/files3/786/12755786/Depositphotos_54251187_l-2015-pic905-895x505-44147.jpg">

Пассажирский лайнер рейса Екатеринбург — Москва после вылета вернулся в аэропорт и совершил экстренную посадку из-за технических проблем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, через несколько минут после вылета командир доложил о задымлении в кабине и запросил экстренный возврат на аэродром.

Самолет уже совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.

По предварительным данным, никто не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет рейса Москва-Челябинск готовится к экстренной посадке

— Самолет Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

— Летевший в Москву самолет экстренно сел в Тюмени