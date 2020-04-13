Названы самые криминальные регионы России

Лидером по количеству преступлений в феврале 2020 года стала Москва, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

В столице за этот период было зарегистрировано почти 24 тыс. противозаконных деяний. Второе место занимает Подмосковье, где выявили более 12 тыс. преступлений.

Следом идет Краснодарский край с 12 тыс., Челябинская область с 10,2 тыс., Ростовская область с 9,6 тыс.

Меньше всего преступлений было зафиксировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Ингушетии, Магаданской области и Республике Калмыкия. В данных регионах за февраль выявили не более 500 нарушений закона.

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