Названы самые криминальные регионы России
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Лидером по количеству преступлений в феврале 2020 года стала Москва, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
В столице за этот период было зарегистрировано почти 24 тыс. противозаконных деяний. Второе место занимает Подмосковье, где выявили более 12 тыс. преступлений.
Следом идет Краснодарский край с 12 тыс., Челябинская область с 10,2 тыс., Ростовская область с 9,6 тыс.
Меньше всего преступлений было зафиксировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Ингушетии, Магаданской области и Республике Калмыкия. В данных регионах за февраль выявили не более 500 нарушений закона.
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