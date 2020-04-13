В Китае девять человек погибли в результате аварии с тягачом

В юго-восточной провинции КНР Фуцзянь произошла авария с участием седельного тягача, передает газета «Фучжоу жибао».

По данным издания, тормоза тягача, груженного бетонными трубами, отказали на длинном спуске. Водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего тягач вылетел с дороги, опрокинулся на бок и врезался в два частных жилых дома.

В результате погибли девять человек, включая водителя тягача. Еще восемь человек получили травмы.

В настоящее время ведется расследование инцидента.