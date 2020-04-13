В Москве в понедельник ожидается до +16°С

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В Москве в понедельник, 13 апреля, ожидается облачность с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха в столице поднимется до +14...16°С. Однако ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, а также порывы до 17 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +7...9°С. Скорость ветра составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление достигнет отметки 742 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.