Из горящего жилого дома на Ленинском проспекте эвакуируют людей
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Пожарные начали эвакуировать жителей горящего на Ленинском проспекте в Москве дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.
Всего из восьмиэтажного здания были эвакуированы свыше 100 человек.
Для жителей горящего дома был подготовлен пункт временного размещения в гостинице Корстон.
По последним данным, площадь возгорания составляет две тысячи кв м. Информация о погибших не уточняется. На месте работают спасательные службы.
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