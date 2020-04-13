Из горящего жилого дома на Ленинском проспекте эвакуируют людей

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Пожарные начали эвакуировать жителей горящего на Ленинском проспекте в Москве дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Всего из восьмиэтажного здания были эвакуированы свыше 100 человек.

Для жителей горящего дома был подготовлен пункт временного размещения в гостинице Корстон.

По последним данным, площадь возгорания составляет две тысячи кв м. Информация о погибших не уточняется. На месте работают спасательные службы.

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