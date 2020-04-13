Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу. Об этом он рассказал в интервью НСН.

Он предупредил о том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране режим самоизоляции будет продлен.

Вирусолог подчеркнул, что снятие самоизоляции не будет «резким» и «полным».

«Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — добавил Альштейн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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