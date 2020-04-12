Неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва — Самара

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Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, который выполняет рейс Москва – Самара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва – Самара», — рассказал источник.

Он добавил, что на данный момент самолет осуществляет полет в штатном режиме. В ближайшее время воздушное судно приземлится в самарском аэропорту.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах на бортах самолетов поступают практически ежедневно с 3 марта. За это время были «заминированы» более 100 рейсов.