Неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва — Самара
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Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, который выполняет рейс Москва – Самара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва – Самара», — рассказал источник.
Он добавил, что на данный момент самолет осуществляет полет в штатном режиме. В ближайшее время воздушное судно приземлится в самарском аэропорту.
Сообщения о заложенных взрывных устройствах на бортах самолетов поступают практически ежедневно с 3 марта. За это время были «заминированы» более 100 рейсов.