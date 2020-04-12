Голикова спрогнозировала сроки избавления РФ от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила возможность того, что после 30 апреля в России могут продлить ограничительные меры. Об этом она сказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По ее прогнозам, ситуация с коронавирусом в России ко Дню Победы (9 мая) точно не разрешится. В качестве примера вице-премьер привела китайский Ухань и провинцию Хубэй, где частично сняли ограничения из-за улучшения эпидемиологической обстановки, однако там продолжают носить маски и соблюдать дистанцию.

Голикова полагает, что сценарий развития вируса в России будет во многом зависеть от россиян.

«Сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются - значит, выйдем благополучно из этой ситуации. Будем к лету жать друг другу руки», — резюмировала Голикова.

Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. При этом умерли — 130 человек, выздоровел — 1291 человек.

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