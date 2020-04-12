Больных с пневмонией в Москве стало вдвое больше по сравнению с прошлой неделей
В оперативном штабе Москвы рассказали, что число заболевших пневмонией в столице продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлой неделей (30 марта — 5 апреля) число людей с воспалением легких выросло вдвое.
Как уточнили в штабе, растет также число больных с тяжелым течением болезни и инфицированных коронавирусом нового типа.
«Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза», — цитирует штаб ТАСС.
Также с увеличением числа заболевших растет и нагрузка на столичное здравоохранение. «Стационары и служба скорой помощи работают на пределе», - говорится в сообщении.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса, при этом выздоровел 1291 человек, а умерли — 130.
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