Наркодиспансер загорелся в Красноярске

В красноярском краевом наркологическом диспансере №1 произошло возгорание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по краю.

Огонь был замечен на кровле здания. До прибытия пожарных 16 пациентов и два работника эвакуировались с места в другой корпус больницы.

Прибывшие на места спасатели установили, что площадь возгорания составляет около 250 кв. м. В результате случившегося погибших и пострадавших не было.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и детали пожара.

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