Российские медики круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо

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Российские и итальянские медики круглосуточно работают в полевом госпитале итальянского Бергамо, чтобы помочь людям. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По словам главы группы медиков из РФ Александра Юманова, врачи круглосуточно дежурят и лечат больных коронавирусом. В настоящее время в госпитале находятся 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь. Специалистам уже удалось вылечить четырех пациентов, у которых болезнь протекала в легкой форме.

В ведомстве уточнили, что в Бергамо находятся российские терапевты, анестезиологи, медсестры, а также переводчики. Всего привлечено восемь врачебно-сестринских бригад.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, вылечиться смогли 404 тыс. пациентов, а умерли — 108 837.

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