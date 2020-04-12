Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем Instagram.

Он констатировал, что его подписчики часто пишут, что он и другие представители власти выглядят уставшими.

«Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — написал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что украинцы «обязательно все преодолеют».

«И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», — добавил Зеленский.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 2511 случаев заражения коронавирусом.