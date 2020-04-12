Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
close
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем Instagram.
Он констатировал, что его подписчики часто пишут, что он и другие представители власти выглядят уставшими.
«Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — написал Зеленский.
Он также выразил уверенность, что украинцы «обязательно все преодолеют».
«И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», — добавил Зеленский.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 2511 случаев заражения коронавирусом.