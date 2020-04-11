Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

В Лондоне скончался политолог Александр Некрасов. Об этом ТАСС сообщил сын политолога Александр Некрасов-младший.

Он отметил, что 7 апреля политолог принял участие в телепрограмме на канале «Россия 1», где обсуждалась ситуация с коронавирусом.

Некрасов-младший добавил, что после этого его отца увезли в больницу, где врачи диагностировали инсульт.

«Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — уточнил Некрасов-младший.

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.