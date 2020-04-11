Цифровые пропуска в Москве будут выдаваться по трем категориям

<img src="//img.gazeta.ru/files3/441/13030441/upload-2020-03-31T123055Z_1873450449_RC20VF93AQNO_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-MOSCOW-pic905-895x505-28783.jpg">

Цифровые пропуска для передвижения в Москве будут выдаваться по трем категориям. Указ о введении пропускной системы был опубликован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Первая категория пропусков будет выдаваться для осуществления трудовой деятельности. Такие пропуска будут выдаваться сроком до 30 апреля при условии необходимого нахождения сотрудника на рабочем месте. Количество поездок в таком случае не будет ограничено.

Второй категорией являются пропуска для поездки в медицинские учреждения. Такой пропуск будет единоразовым и выдаваться для поездки в конкретную больницу.

Кроме того, установят пропуска для поездок в других личных целях, которые соответствуют режиму повышенной готовности.Данный вид пропуска также выдается на один день и для поездки в конкретное место. Получить его можно будет два раза в неделю.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен правил мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичи смогут получить пропуск по личным делам два раза в неделю

— Для въезда в Москву из другого региона будет необходимо запросить пропуск

— Москвичам объяснили правила передвижения по городу при пропускной системе