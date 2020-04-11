В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

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В Италии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось почти на пять тыс., превысив 152 тыс., пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Также сообщается о почти 20 тыс. погибших и более 32 тыс. выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

11.04.2020 | 19:17

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США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, сообщает Университет Хопкинса.

Как сообщает университет, скончались уже больше 18860 человек. Всего коронавирусом заразились более 500 тысяч американцев.

В Италии — 147,5 тысячи заболевших и 18849 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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