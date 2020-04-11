YouTube вернул удаленное интервью главврача больницы в Коммунарке Проценко

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На видеохостинге YouTube было восстановлено видеоинтервью с гравврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Об этом сообщает RT.

Видео было опубликовано на канале «RT на русском» 20 марта, а затем было удалено.

Проценко дал интервью журналисту Антону Красовскому. Видео вышло в рамках спецпроекта «Эпидемия» и получило название «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы».

На данный момент ролик насчитывает более трех миллионов просмотров.

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