YouTube вернул удаленное интервью главврача больницы в Коммунарке Проценко
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На видеохостинге YouTube было восстановлено видеоинтервью с гравврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Об этом сообщает RT.
Видео было опубликовано на канале «RT на русском» 20 марта, а затем было удалено.
Проценко дал интервью журналисту Антону Красовскому. Видео вышло в рамках спецпроекта «Эпидемия» и получило название «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы».
На данный момент ролик насчитывает более трех миллионов просмотров.
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