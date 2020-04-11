Муфтий Ингушетии госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Состояние здоровья Мартазанова оценивается как тяжелое. К нему подключили кислород.

У муфтия уже взяли анализы для выявления коронавируса, результатов пока нет.

По последним данным, в Ингушетии выявлено 29 случаев заражения COVID-19.

В субботу, 11 апреля, один 64-летний пациент скончался.

По состоянию на 10 апреля в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

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