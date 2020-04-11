Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

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В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, будут продезинфицированы все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды.

Наибольшее внимание будет уделяться территориям лечебно-профилактических учреждений, территориям перед входом в метро и т.д.

Также тщательно продезинфицируют станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

В общей сложности будет задействовано более 4 тыс. единиц техники.

Для дезинфекции используются безопасные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.

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