Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.
По его словам, будут продезинфицированы все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды.
Наибольшее внимание будет уделяться территориям лечебно-профилактических учреждений, территориям перед входом в метро и т.д.
Также тщательно продезинфицируют станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
В общей сложности будет задействовано более 4 тыс. единиц техники.
Для дезинфекции используются безопасные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.
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