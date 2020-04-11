Синоптик прогнозирует температуру около нормы в Москве в ближайшие дни
close
Температура в Москве в ближайшие пять дней будет около нормы, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Можно говорить «здравствуй, настоящая весна», — утверждает синоптик.
По его словам, 11 и 12 марта температура в столице будет на 1,5-2℃ ниже нормы, 13 марта — на 1,5-2℃ выше нормы, 14 и 15 марта — около нормы.
По данным Гидрометцентра, 11 и 12 марта днем в Москве прогнозируется +5...+7℃, 13 марта — +14...+16℃, 14 марта — +4...+9℃, 15 марта — +1...+6℃, 16 марта — +5...+10℃.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: