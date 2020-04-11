Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

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Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

По его словам, аппараты ИВЛ требуются только заболевшим, которые находятся в критическом состоянии, что объясняет высокий уровень смертности среди таких пациентов. При этом доктор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что 70% подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких умирают.

Однако Мясников отметил, что аппараты ИВЛ могут служить источником заражений.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар», — заявил врач.

Ранее в Минздраве России сообщили, что подключение пациентов с COVID-19 к аппаратам искусственной вентиляции легких может быть сопряжено с рядом рисков.

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